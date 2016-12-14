Авторынок Мьянмы в июле вырос на 37%

Автомобильный рынок Мьянмы c 2010 года по 2016-й увеличился с 2 800 до 4 718 автомобилей. За этот период наиболее значительные колебания годового объема произошли в 2015 году, когда рынок вырос на 50,5%, и в 2016 году, когда он упал на 13,7%.

Как в 2017-м, так и в 2018-м рынок вырос более чем на 100%, а количество новых регистраций достигло в 2019 году рекордного уровня в 21 916 легковых автомобилей.

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, привела к падению рынка на 19,2% до 17 711 автомобилей.

Худшим годом для автомобильного рынка Мьянмы был 2021-й, когда произошел государственный переворот. Тогда объем рынка упал на 52,3% до 8 442 единиц. В 2022 году продажи снова поднялись- на 58,8% до 13 409 штук.

В июле 2023 года автомобильный рынок вырос на 36,9% до 1 192 единицы. С начала года объем продаж составил 7 064 автомобилей, что на 6,3% больше, чем за 7 месяцев 2022-го.

По совокупным данным по маркам за июль 2023 года, лидером рынка по-прежнему остался Suzuki. Второе место занимает Toyota, на третьем - BAIC.

По материалам focus2move