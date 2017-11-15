За последнее десятилетие на датском автомобильном рынке наблюдались две основные тенденции. В первой половине десятилетия объем рынка вырос почти вдвое: с 141 505 автомобилей (в 2010 году) он достиг рекордного уровня в 231 551 автомобиль (в 2016 году). Однако, в 2017 году тренд изменился: началось падение объемов реализации, которое было прервано в 2019 году, когда было продано 225 219 единиц, а эксперты отметили небольшой рост (+3,6%).

В 2020 году началась пандемия, которая привела к краху многих европейских рынков, и датский рынок не стал исключением: он упал на 12,1% до 198 034 единиц. Отрицательная динамика наблюдалась и в 2021 году, и в 2022-м.

Продажи автомобилей в Дании в июле 2023 года выросли на 14,3% до 11 237 единиц. Рост рынка фиксируется уже 7-й месяц подряд. С начала года объем реализации составил 95 571 автомобиль, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

По совокупным данным за июль 2023 года, лидером по-прежнему остается Tesla (11 248 шт.; +683,3%), за которой следует Volkswagen (9 801 шт.; +12,2%). Причем именно Tesla демонстрирует лучшую динамику продаж в ТОП-10. В модельном рейтинге тоже лидирует представитель американского электрического бренда - Tesla Model Y.

По материалам focus2move