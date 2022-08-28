Финский автомобильный рынок в июле вырос на 17%

В течение целого десятилетия финский автомобильный рынок оставался довольно стабильным, кардинальные изменения коснулись его лишь в последние три года. Фактически после роста на 14,6% (в 2011 году) далее объемы продаж автомобилей в стране сохранялись в диапазоне между 99 832 автомобилями (в 2013 году) и 116 743 (в 2018 году). Однако, все изменилось в период пандемии.

В марте 2020 года пандемия привела к временной остановке многих экономик. Финский авторынок в 2020 году сократился на 15,3% до 93 103 экземпляров, что стало самым низким показателем за десятилетие.

2021 год ознаменовался небольшим восстановлением, а в 2022 году авторынок вновь потерял 16,2%. Совокупные продажи машин в стране составили 80 061 шт.

Финский автомобильный рынок в июле 2023 года сохранил динамику роста. Он растет уже пятый месяц подряд, а за месяц было продано 6 252 новых автомобиля (+16,8%). С начала года продажи составили 52 418 автомобилей, что на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

По совокупным данным по маркам за июль 2023 года, лидером по-прежнему остается Toyota (9 202 шт.; +3,3%). За ней следует Volkswagen (5 292 шт.; +28,1%), а замыкает подиум Skoda (4 943 шт.; +33%). Лучшая динамика продаж в ТОП-10 у Tesla (+368,3%), а худшая - у Nissan (-11,4%). Что касается моделей, то бестселлером стал седан Toyota Corolla.

По материалам focus2move