Объем авторынка в США в июле достиг 1,3 млн единиц

В годы экономического кризиса (2008 - 2009) объем американского авторынка сократился с 18 до 10 млн единиц, но затем продажи автомобилей начали постепенно восстанавливаться, чему с 2010 года способствовала довольно позитивная экономическая обстановка.

Начав с 11,5 млн (в 2010 году), объем авторынка в США рос 6 лет подряд, завершив 2016 год результатом в 17,6 млн проданных легких автомобилей. С 2017 по 2019 годы он снова немного "просел" - до 17 млн единиц.

Начало пандемии в 2020 году привело к закрытию многих производителей и дистрибьюторов, что снова повлияло на продажи машин: они снизились на 13,9% до 14,7 млн. В 2021 году начался этап восстановления: год завершился показателем в 15,3 млн проданных автомобилей, что на 4,3% выше, чем было в пандемийном году. Однако в 2022 году эксперты снова зафиксировали падение продаж (-8,9%) до 13,65 млн единиц.

Такое положение на рынке сложилось из-за целого ряда факторов. Нехватка микрочипов и других компонентов в сочетании с резко возросшей стоимостью сырья привели к росту цен на новые автомобили (более чем на 10% за последние 12 месяцев). Кроме того, большинство востребованных моделей находятся в дефиците, а время ожидания за последние пару лет увеличилось втрое. Переход на электромобили делает цены на новые автомобили еще выше, разница между ценой автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания и электромобиля все еще очень значительна.

В июле 2023 года в США продано 1,3 млн автомобилей (+15,2%). Эксперты отмечают положительную динамику уже на протяжении двенадцати месяцев. В целом за 7 месяцев объем американского авторынка составил 8,97 млн, что на 13,5% больше, чем годом ранее.

По данным на июль 2023 года в марочном рейтинге лидирует Ford (1,13 млн шт.; +11,0%), за ним следует Toyota (1,03 млн шт.; +3,3%), на третьем месте - Chevrolet (983 099 шт.; +15,8%).

Лучшую динамику в ТОП-10 показывают Honda (+26,8%) и Nissan (+26,3%), худшую - Jeep (-10,0%) и Toyota (+3,3%).

Что касается модельного рейтинга, здесь Ford F-Series остается лидером, продемонстрировав рост с начала года на 24,5%, за ним следует Chevrolet Silverado (+3%).

По материалам focus2move