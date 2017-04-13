Южнокорейский автомобильный рынок в июле снизился на 5%

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до 2012 года. Затем появление нескольких новых конкурентов поспособствовало росту рынка, и реализация автомобилей внутри страны росла вплоть до 2015 года, когда был установлен рекорд - 1,8 млн проданных единиц.

Далее авторынок оставался стабильным до 2020 года, когда благодаря строгим мерам по контролю над распространением COVID-19 объем продаж автомобилей снова сумел увеличиться (+8,2%). В 2020 году был установлен новый рекорд в 1,87 млн проданных машин. После этого эксперты снова констатировали умеренное снижение. Так, в 2021 году рынок потерял 8,5%, сократившись до 1,72 млн единиц, а в 2022 году он потерял еще 2,5%, снизившись до 1,67 млн автомобилей.

По мнению экспертов, перспективы национального авторынка не слишком позитивные. С одной стороны, рынок в Южной Корее быстро движется в направлении "электрификации", но высокие цены на электрокары отпугивают значительную часть потребителей.

В июле 2023 года южнокорейский автомобильный рынок продемонстрировал падение после 11 месяцев роста. За месяц продано 135 350 автомобилей (-5,3%), а в целом с начала года - 1,02 млн единиц (+8,8%).

По совокупным данным в июле 2023 года в марочном рейтинге лидирует Hyundai (375 078 шт.; +19,8%), за ним следует Kia (340 181 шт.; +8,4%), а замыкает подиум Genesis (79 694 шт.; +2,6%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют SsangYong (+25,5%) и Volvo (+22,9%), худшую - Renault Samsung (-54,2%) и Mercedes (-8,6%).

Что касается модельного рейтинга, то здесь лидером является Hyundai Grandeur, показавший рост продаж на 76,8%. Прошлогодний же лидер Hyundai Porter опустился на 2-е место, несмотря на рост (+22%).

По материалам focus2move