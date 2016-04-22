Британский авторынок в июле показал рост более чем на четверть

К тому моменту, когда несколько производственных предприятий Великобритании были перенесены в другие европейские страны с низкими издержками, спад авторынке страны наблюдался уже пару десятилетий, а выход из Европейского сообщества еще больше ускорил процесс, начавшись с длительных дискуссий о BREXIT.

Вышло так, что рынок достиг рекордного уровня в 2016 году (2,6 млн в год), а затем начал снижаться. Пандемия в 2020 году еще больше ускорила негативные процессы, в результате чего объёмы продаж машин сократились до 1,6 млн.

В следующие два года британский авторынок демонстрировал весьма посредственные результаты. В 2021 году объем продаж почти не изменился (рост составил всего 0,7%), а в 2022 году реализация автомобилей упала на 1,6%.

А вот 2023 год начался с позитива. Фактически, рынок в начале года сумел сохранить положительную динамику, набранную в последние месяцы 2022 года: в начале года рост рынка даже был двузначным.

Что касается июльских продаж - здесь эксперты констатировали, что месяц стал десятым подряд месяцем роста автомобильных продаж. В июле зарегистрировано 143 828 новых автомобилей (+28,2%). А в целом с начала года объем рынка в стране составил 1,09 млн автомобилей, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

По совокупным данным на июль 2023 года, новым лидером авторынка в Великобритании стал Volkswagen (92 685 шт.; +40,3%), за ним следует Ford (83 676 шт.; +23,0%), а замыкает подиум Audi (79 201 шт.; +26,3%).

Лучшую динамику в ТОП-10 продемонстрировали Nissan (+42,9%) и Volkswagen (+40,3%), худшую - Mercedes (-6,3%) и BMW (-0,7%).

Что касается модельного рейтинга, здесь бестселлером рынка стал Ford Puma, показав рост продаж на 34,4% с начала года. За ним следует Opel Corsa (- 2,4%).

По материалам focus2move