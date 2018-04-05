В июле испанский авторынок увеличился на 11%

В 2013 году, после трехлетнего последовательного падения, испанский автомобильный рынок начал восстанавливаться. Рост, который продлился 6 лет, привёл к увеличению объема с 744 тысяч проданных машин до 1,34 млн единиц. Максимальный результат был достигнут в 2018 году.

В 2019 году было реализовано 1,3 млн автомобилей, но с приходом пандемии в 2020 году продажи снизились на 34,6% до 852 тысяч и в последующие два года рынок попал в довольно сложное положение.

После пандемии (в 2021 году) объем продаж легковых автомобилей практически не изменился: было зарегистрировано 859 тысяч проданных машин (+0,9%). В 2022 году показатели стали еще хуже (-4,5%).

В 2023 году, несмотря на уверенный старт (в январе рынок вырос более чем на 50%), эксперты констатировали, что испанский рынок столкнулся с целым рядом ключевых проблем, которые понижают спрос. Во-первых, нынешние настроения в Европе подталкивают потребителей к электромобилям, а это существенно более дорогая альтернатива для покупателей. Во-вторых, в прошлом году мировая автомобильная индустрия стала жертвой сбоев в цепочках поставок, вызванных нехваткой сырья, что привело производителей к необходимости повышения цен на итоговый продукт - автомобили.

Если говорить об июле 2023 года, то в июле испанский авторынок вырос на 10,7%, было продано 81 197 новых автомобилей. Специалисты также отметили, что положительный тренд отмечается на рынке страны уже 7 месяцев подряд. С начала года в Испании продано 586 693 автомобиля, что на 21,9% больше, чем годом ранее.

По совокупным данным на июль 2023 года Toyota занимает в марочном рейтинге первое место (48 670 шт.; +11,5%), за нею следует Kia (41 332 шт.; +13,3%). Замыкает подиум Volkswagen (41 119 шт.; +11,9%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 показывают Renault (+42,6%) и Audi (+28,7%), худшую - Hyundai (-2,4%) и Citroen (+6,2%).

Что касается модельного рейтинга, то на его первой строчке в Испании находится Dacia Sandero, продажи которой выросли на 40,8% с начала года, за нею следует Seat Arona - на 21,1%.

По материалам focus2move