Итальянский авторынок в июле вырос на 9%

Итальянский авторынок, начав с 1,8 млн единиц в 2010 году, упал до минимума в 2013 году (1,29 млн шт.). Далее общий тренд был положительным, а максимум был достигнут в 2018 году - почти 2 млн проданных машин.

В 2019 году объем рынка составил 1,9 млн штук. Из-за пандемии 2020 года рынок существенно пострадал, снизившись до отметки в 1,4 млн единиц. Падение составило 27,1% и ознаменовало дальнейший тренд на последующие годы.

Спрос на итальянском авторынке после COVID-19 был не слишком хорош. В 2021 году были небольшие признаки восстановления (+8,9%), которые сошли на нет уже в следующем году. В 2022 году было продано 1,32 млн автомобилей (-9,6%), что является самым низким показателем за десятилетие. Впрочем, несмотря на общую тенденцию к снижению, рынок рос в последние 5 месяцев года, и, к счастью, тренд сохранился в 2023 году, который начался положительно.

В июле нынешнего года итальянский авторынок вырос на 8,8%. Положительный тренд наблюдается уже 12-й месяц подряд. За месяц было продано 119 205 автомобилей. С начала года в стране реализовано 960 296 машин (+21%).

В марочном рейтинге за июль лидирует Fiat (108 017 шт.; -5,2%), за которым следует Volkswagen (77 471 шт.; +21,6%). Замыкает подиум Toyota (56 277 шт.; +6%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 показывают Jeep (+38,9%). Что касается моделей, то лидерство сохраняет Fiat Panda.

По материалам focus2move