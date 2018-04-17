Автомобильный рынок Аргентины растет 13-й месяц подряд

Аргентинский рынок легковых автомобилей пережил много взлетов и падений за последнее десятилетие: поднявшись до 917 777 единиц в 2013 году, он рухнул на 25,4% уже в следующем (до 684 459 шт.). В 2015 году падение продолжилось, а рынок сократился до 633 740 единиц. В 2017 году он восстановился до 863 556 единиц. В 2018 и 2019 годах рынок снова просел, причем в 2019-м его падение составило 42,9%, достигнув самого низкого уровня за последнее десятилетие - 438 590 автомобилей.

Начало пандемии в 2020 году ухудшило ситуацию, в результате чего местный рынок упал еще на 30,7% до 303 793 автомобилей.

После пандемии Сovid-19 аргентинский авторынок показал признаки восстановления: в 2021 году реализовали 355 793 машины (+17,1%), а в 2022 году - 392 533 единицы (+6,5%). Динамика, набранная во второй половине 2022 года, сохранилась и в 2023 году, причем первые месяцы года показали значительный рост.

Несмотря на высокие показатели за последние пару лет, есть несколько факторов, которые будут оказывать негативное давление на рынок в течение 2023 года: сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, тенденция разворота рынка к электромобилям. Этот последний пункт не так важен сейчас, как будет важен в будущем, учитывая, что в настоящее время доля электромобилей на рынке Южной Америки составляет всего 0,45%.

Продажи автомобилей в Аргентине в июле 2023 года продолжили рост. Положительный тренд наблюдается на рынке 13-й месяц подряд. В июле реализовано 41 363 новых машины, что соответствует росту в 21,3% (к июлю 2022-го). С начала года продажи составили 260 621 автомобиль, что на 16,5% больше, чем год назад.

Лидером аргентинского рынка в июле является Toyota (58 469 шт.; +22,4%), за которой следует Fiat (25 803 шт.; +1,3%). Замыкает подиум Volkswagen (32 028 шт.; +23,3%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Ford (+44,7%), а худшую - Citroen (-4,7%).

По материалам focus2move