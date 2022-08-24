Автомобильный рынок Уругвая в июне вырос на 21%

За последнее десятилетие на автомобильном рынке Уругвая было много взлетов и падений. С 2010 по 2013 год продажи выросли с 39 961 до рекордного уровня в 56 113 единиц. В следующем году тренд изменился, а объем рынка снизился до 45 337 единиц в 2016 году. В 2017 году рынок вырос на 21,2%, достигнув 54 948 единиц, но в 2018 и 2019 годах продажи снова упали.

Начало пандемии привело к еще большему падению спроса на легковые автомобили, достигнув самого низкого уровня за десятилетие - 34 540 штук (-20,3%).

К счастью, в 2021 году рынок сразу же восстановился до 49 267 автомобилей (+42,6%). В 2022 году продажи сохранили динамику, увеличившись на 7,2% до 52 829 машин. В последнее время мировая автомобильная промышленность сталкивается с некоторыми проблемами, которые могут снизить спрос на автомобили в будущем, например, сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов. Также правительства стремятся к внедрению электромобилей - дорогой альтернативе для потребителей с низким доходом. На данный момент влияние этого последнего пункта очень незначительно из-за низкого уровня внедрения электромобилей (BEV) в странах Южной Америки (0,45% от общей доли авторынка).

Автомобильный рынок Уругвая в июне 2023 года вырос. Положительный тренд наблюдается уже второй месяц подряд. В начале лета было продано 5 000 новых автомобилей (+21%). За полгода продажи составили 26 228 автомобилей, что на 3,9% больше, чем в 1 полугодии 2022-го.

По совокупным данным по маркам за июнь 2023 года, новым лидером на уругвайском авторынке стал Chevrolet (4 050 шт.; +14,1%), за которым следуют Suzuki (2 807 шт.; -4,4%) и Volkswagen (2 615 шт.; -11%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Citroen (+164,5%), а худшую - Hyundai (-48,8%).

Что касается моделей, то Suzuki Celerio является самой продаваемой, несмотря на падение продаж (-2,6%). На втором месте - Renault Kwid (-18,2%).

По материалам focus2move