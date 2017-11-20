Китайский авторынок в июне сократился на 6%

Китайский автомобильный рынок - крупнейший в мире, в последнее десятилетие он сохранял положительный тренд. Начав с объема в 14 млн автомобилей в 2011 году, далее рынок легковых автомобилей в КНР рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 25,6 млн в 2017 году. В последующие два года продажи умеренно падали и в 2019 году снизились до 22,5 млн единиц.

Пандемия в 2020 году заблокировала мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Тем не менее, китайский рынок выстоял и в пандемию, снизив объем всего на 5,9%, что меньше падения в 2019 году (-7,6%). В 2020 году в стране реализовано 21,2 млн автомобилей.

После пандемии автомобильный рынок Китая начал восстанавливаться: объем реализации вырос на 4% в 2021 году и на 1% - в 2022 году. Несмотря на то, что общий тренд в 2022 году был положительным, в последние 3 месяца (октябрь-декабрь) эксперты отметили падение. Эта негативная тенденция перешла и в начало 2023 года.

В июне 2023 года китайский автомобильный рынок продемонстрировал падение после роста в течение двух предыдущих месяцев. За июнь в стране продано 1,88 млн новых автомобилей (-5,6%). А в целом с начала года этот показатель составил 9,74 млн, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

По данным за июнь 2023 года лидером китайского рынка впервые стал местный производитель электромобилей BYD, в стране реализовано 1,1 млн электрокаров бренда (+74,1%). Второе место у Volkswagen (989 126 шт.; -5%), а замыкает подиум Toyota (810 644 шт.; -8%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют BYD (+74,1%) и Audi (+8,3%), худшую - Honda (-22,0%) и Toyota (-8,0%).

Самыми продаваемыми моделями в Китае являются Tesla Model Y (203 932 шт.; +14,2%) и BYD Qin Plus (200 274 шт.; +51,3%).

По материалам focus2move