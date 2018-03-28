Авторынок Вьетнама в июне вырос на 8%

Во Вьетнаме основным средством индивидуальной мобильности являются мотоциклы и мопеды, а не автомобили. Ежегодно продается более 3 млн этих двухколесных транспортных средств, в то время как продажи автомобилей никогда не достигали полумиллиона.

Тем не менее, за последнее десятилетие рынок легковых и легких коммерческих автомобилей резко вырос: с менее чем 100 тысяч в 2010 году до почти 400 тысяч в 2020 году. Динамика рынка замедлилась в 2021 году из-за мер, вызванных пандемией, при этом объём рынка упал всего на 0,4%. Таким образом, рост рынка замедлился, но в целом он пострадал не так сильно, как рынки других стран АСЕАН.

Рождение местного производителя VinFast, полностью сконцентрированного на электромобилях (как четырехколесных, так и двухколесных), стало стимулом для традиционных автопроизводителей, лидирующих на этом рынке (японцев и корейцев). Из других отмеченных экспертами трендов: в стране есть государственные стимулы для рынка электромобилей, они помогут ускорить процесс электрификации, который во Вьетнаме происходит быстрее, чем в остальном регионе АСЕАН.

Прогноз на ближайшие годы позитивный, он обусловлен ожидаемым ростом доходов на душу населения и модернизацией дорожной инфраструктуры. Фактически рынок уже демонстрирует признаки роста: в 2022 году продажи автомобилей увеличились на 21,5% до 465 741 единицы.

Объемы продаж в начале 2023 года ушли в "минус", однако в июне рынок вырос. Июнь - первый месяц роста после 6 последовательных месяцев снижения. За месяц было продано 28 328 автомобилей (+7,6%). С начала года показатель продаж составил 151 333 единицы, что на 31,2% меньше, чем годом ранее.

По данным за июнь 2023 года в марочном рейтинге лидирует Hyundai (27 993 шт.; -23,1%), далее следует Toyota (26 637 шт.; -38,2%), а замыкает подиум Ford (17 423 шт.; +79,7%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Ford (+79,7%), а худшую - Honda (-53,0%).

Что касается моделей, то Mitsubishi Xpander вышла в лидеры, несмотря на падение продаж на 1,3%. За ним следует Ford Ranger, увеличивший объемы реализации своих автомобилей на 18,1%.

По материалам focus2move