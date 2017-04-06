Авторынок Норвегии в 1 полугодии 2023 года сократился на 6%

Автомобильный рынок Норвегии с 2010 по начало 2013 года незначительно вырос, увеличив продажи со 154 158 единиц в 2010 году до 165 910 штук к концу 2012 года. В 2013 году было продано 167 013 автомобилей, и рынок начал активный 5-летний рост, достигая рекордных значений три года подряд. Но 2018 и 2019 годы стали провальными для норвежского рынка, который упал соответственно на 21,5% и 7,1%, достигнув минимума в 2019 году - 142 429 автомобилей.

Начало пандемии не повлияло на продажи в Норвегии, где показатели рынка были самыми высокими в Европе. За 2020 год рынок просел всего на 0,2% до 141 467 машин.

2021 год ознаменовался бумом на рынке, который снова вырос до 176 199 единиц. Однако в следующем году положительный тренд прервался: продажи упали на 2,3% до 200 840 единиц к концу 2022 года. За нынешней "турбулентностью" на рынке стоит сочетание факторов: перебои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление правительства перейти полностью на электромобили (к 2025 году все легковые машины в Норвегии должны быть с нулевым уровнем выбросов).

В июне 2023 года авторынок страны вырос, причем рост продолжался уже второй месяц подряд. За месяц было продано 18 174 новых автомобиля (+7,9%). С начала года показатель составил 78 196 единиц, что на 5,8% меньше, чем год назад.

По совокупным данным по маркам за июнь 2023 года, Tesla стала новым лидером, поднявшись на две позиции с 16 847 автомобилями (+109%). Второй - Volkswagen (12 174 шт.; +39,7%), за которым следует Toyota (10 493 шт.; -8,7%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют именно Tesla (+109,0%), а худшую - Audi (-44,4%).

Что касается модельного рейтинга, то лидирует здесь Tesla Model Y, а на втором месте тоже находится электромобиль - Volkswagen iD.4.

По материалам focus2move