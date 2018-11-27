Авторынок Финляндии в июне 2023 года вырос на четверть

В течение целого десятилетия финский автомобильный рынок оставался довольно стабильным, кардинальные изменения начались на нем лишь в последние 3 года. Фактически после роста на 14,6% (в 2011 году) объемы продаж автомобилей в стране сохранялись в диапазоне от 99 832 автомобилей (в 2013 году) до 116 743 единиц (в 2018 году). Однако, все изменилось в период пандемии.

В марте 2020 года пандемия привела к временной остановке многих европейских рынков. Финский авторынок в 2020 году сократился на 15,3% до 93 103 автомобилей, что стало самым низким показателем за десятилетие. 2021 год ознаменовался небольшим восстановлением, а в 2022 году авторынок вновь потерял 16,2%, совокупные продажи автомобилей в стране составили 80 061 единицу.

В июне 2023 года автомобильный рынок в стране июне набрал обороты, показав рост, который продолжается уже четыре месяца подряд. В июне было продано 8 974 новых автомобиля (+25,4%). А в целом с начала года - 46 166 экземпляров, что на 8,6% больше, чем годом ранее.

По данным за июнь 2023 года, лидером марочного рейтинга по-прежнему остается Toyota с проданными 7 965 автомобилями (-0,3%), за ней следуют Volkswagen (4 737 шт.; +37,7%) и Skoda (4 241 шт.; +30,9%). Лучшую динамику в ТОП-10 показали Tesla (+370,1%) и Audi (+39,9%). Худшую - Nissan (-13,6%) и Kia (-12,1%).

Что касается моделей, то cамым популярным на рынке, если смотреть с начала года, стал седан Toyota Corolla, продажи которого выросли на 3,9%, за ним следует Tesla Model Y (+466%).

По материалам focus2move