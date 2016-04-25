Продажи автомобилей в Европе в июне 2023 года выросли на 19%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 18,7% и составили 1 млн 265 тыс. 678 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам шести месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 588 тыс. 937 единиц (+17,6%).

Лидером по реализации автомобилей в июне стала Германия, где было продано 280 139 машин (+24,8%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 190 847 машин (+11,5%). Третий результат показала Великобритания – 177 266 реализованных автомобилей (+25,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд, что стало самым длительным периодом роста за последние восемь лет. Тем не менее, нынешний показатель продаж все еще на 21% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 138 901 машину (+9,1%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в первом летнем месяце увеличился на 13,3% и составил 101 085 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), местный авторитейл преодолел 100-тысячную отметку впервые за 29 месяцев, что стало возможным во многом благодаря компаниям по аренде автомобилей, которые обновляли свои парки перед наплывом туристов в летний сезон.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам июня составил 82 407 единиц (рост в 2,5 раза).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июне продал Volkswagen – 137 923 машины (+21,7%). На второе место вышла Renault с показателем 76 865 автомобилей (+11,4%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 75 131 машину (+6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (72 317 шт., +43,4%) и BMW (66 186 шт., +11,7%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».