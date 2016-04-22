Автомобильный рынок Южной Кореи в июне 2023 года вырос на 12%

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до 2012 года. Затем появление нескольких новых конкурентов способствовало росту рынка, и продажи внутри страны росли до 2015 года, когда был установлен рекорд - 1,8 млн единиц.

Далее авторынок был стабильным до 2020 года, в котором, благодаря строгим мерам по контролю над распространением COVID-19, рынок сумел вырасти (+8,2%). Тогда же был установлен новый рекорд в 1,87 млн проданных машин. После этого объемы продаж снова показали умеренное снижение.

В 2021 году рынок потерял 8,5%, сократившись до 1,72 млн единиц, а в 2022 году он потерял еще 2,5%, снизившись до 1,67 млн.

По мнению экспертов, перспективы национального авторынка не слишком позитивные. Рынок быстро движется в направлении "электрификации", но высокие цены на электромобили отпугивают значительную часть потребителей. Кроме того, продажи машин страдают из-за сбоев в цепочке поставок, нехватки микрочипов и снижения спроса на автомобили.

Тем не менее, в июне 2023 года корейский авторынок показал рост. Положительный тренд длится уже 11-й месяц подряд. За месяц было продано 160 695 единиц (+11,7%). А в целом с начала года реализовано 890 952 автомобиля (+11,4%).

По совокупным данным за июнь 2023 года Hyundai лидирует в марочном рейтинге с результатом в 328 030 проданных автомобилей (+22,7%), за ним следует Kia (292 757 шт.; +11,5%). На третьем месте - Genesis (69 239 шт.; +3,1%).

Лучшую динамику в ТОП-10 показали SsangYong (+38,3%) и Hyundai (+22,7%). Худшую - Renault Samsung (-53,2%) и Mercedes (-9,6%).

Hyundai Grandeur является бестселлером, ему удалось нарастить продажи на 87,0% по сравнению с прошлым годом. Лидер прошлого года Hyundai Porter опустился на второе место, несмотря на рост (+27,5%).

По материалам focus2move