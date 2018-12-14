Турецкий автомобильный рынок в июне увеличился на 40%

В период с 2010 по 2014 год турецкий автомобильный рынок пережил немало взлетов и падений. Уровень продаж то падал до минимума в 750 тысяч экземпляров, то доходил до максимума в 859 тысяч (в 2011 году). Затем продажи начали расти: в 2015 году они выросли на 26,1%, в 2016 году достигли наивысшего значения за десятилетие - 978 тысяч единиц. В 2017 году начался трехлетний спад, в 2018 и 2019 гг. соответственно зафиксировано падение на 34,9% и 25,6%, в результате продажи рухнули до 462 тысяч единиц - самого низкого уровня за последнее десятилетие.

Пандемия стала серьезным испытанием для многих рынков, но не для турецкого, который вдруг резко вырос (+67,4%), превысив отметку в 700 тысяч и оставаясь выше нее в течение следующих двух лет.

В 2022 году авторынок упал на 6% до 782 283 единиц. Это не стало большой проблемой для рынка, который после пандемии просто вернулся к нормальному состоянию.

В июне 2023 года зафиксирован рост продаж автомобилей, который продолжается уже 10 месяцев подряд. Продажи новых машин достигли 89 833 единиц(+40,1%), а в целом с начала года реализовано 429 484 экземпляров, что на 54,3% больше, чем годом ранее.

По данным за июнь 2023 года лидером марочного рейтинга в стране остался Fiat с 70 160 проданными автомобилями (+70,5%), за которым следует Renault (51 905 шт.; +18,5%). Замыкает подиум Opel (31 999 шт.; +120%).

Лучшую динамику в ТОП-10 продемонстрировали Peugeot (+179,2%) и Opel (+120%), худшую - Toyota (-1,8%).

По материалам focus2move