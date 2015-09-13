Продажи автомобилей в Бельгии за июнь выросли на 49%

Рынок легковых автомобилей в Бельгии является довольно устоявшимся с высокой долей премиальных марок. За десятилетие до Сovid-19 он был стабильным с объемом около полумиллиона единиц в год.

В 2020 году, с началом пандемии, рынок обвалился на 21,5%. В 2021 году реализация автомобилей продолжила падение, а ее объем сократился еще на 11,2%. Несмотря на замедление, падение было и в 2022 году, когда продажи составили 366 087 единиц (-4,4%).

В июне 2023 года автомобильный рынок вырос на 48,7%. Положительный тренд держится уже 11-й месяц подряд. За прошлый месяц в стране продано 51 740 новых автомобилей. С начала года их количество составило 264 367 единиц, что на 35,4% больше, чем годом ранее.

По совокупным данным по маркам за июнь 2023 года BMW сохраняет 1-ю позицию с 27 068 автомобилями (+37,3%). Далее следует Volkswagen (24 045 шт.; +45,6%), а замыкает подиум Peugeot (19 109 шт.; +20,9%). Лучшую динамику в ТОП-10 показала Dacia (+69,9%).

По материалам focus2move