Автомобильный рынок Болгарии в мае вырос на 14,3%

Автомобильный рынок Болгарии в последние годы постепенно восстанавливался после значительного падения, о котором сообщалось в 2009 году. С 2014 года он начал расти и достиг лучшего уровня за десятилетие в 2019 году, почти сравнявшись с результатом 2008 года. Было продано 44 449 автомобилей (+7,4%).

Однако, в 2020 году на рынок повлияла пандемия COVID-19: за год было реализовано всего 28 705 автомобилей (-35,4%). В 2021 году продажи машин выросли на 15,4%, при этом было продано 31 138 новых легковых автомобилей.

Позитивный тренд сохранился и в 2023 году: май стал одиннадцатым месяцем роста продаж, было реализовано 3 564 автомобилей (+14,3%). А в целом с начала года объем рынка составил 15 962 единицы, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

По итогам пяти месяцев в марочном рейтинге на болгарском рынке по-прежнему лидирует Toyota, продав 1 774 автомобиля (-3,6%).

Лучшую динамику в ТОП-10 показали Opel (+70,3%) и Volkswagen (+68,8%). Худшую - Renault (-20,2%) и Kia (-11,4%).

По материалам focus2move