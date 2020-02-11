Автомобильный рынок Румынии в мае рос 6-й месяц подряд

Румынский автомобильный рынок сократился с 88 969 автомобилей (2010) до 56 939 авто к концу 2013 года. В 2014 году начался 6-летний восходящий тренд, который завершится в 2019 году рекордным уровнем в 161 504 новых легковых автомобиля.

Начало пандемии в 2020 году затронуло рынки по всей Европе: румынский потерял 22% и к концу года просел до 126 375 единиц.

В 2021 году продажи легковых автомобилей продолжили падать, год завершился с результатом в 121 181 (-4%). К счастью, в 2022 году рынок восстановился, продажи выросли на 6,7% до 129 327 единиц.

В мае 2023 года авторынок рос 6-й месяц подряд. Всего за месяц был продан 13 641 автомобиль, что на 33,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года показатель составил 60 472 автомобиля, что на 26,9% больше, чем годом ранее.

По данным продаж марок за май, лидером по-прежнему остается Dacia с 20 707 (+64,0%), за ней следует Renault с 4 767 (+71,0%) и замыкает подиум Hyundai с 4 008 (+2,2%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 показали Suzuki (+103,3%) и BMW (+82,6%). Худшую - Ford (-20,5%) и Hyundai (+2,2%).

В рейтинге бестселлеров в годовом исчислении лидером остается Dacia Logan (+44,9%), за ней следует Dacia Duster (+60,1%).

По материалам focus2move