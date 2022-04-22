Продажи автомобилей в Индонезии в мае выросли на 66%

Автомобильный рынок в Индонезии в течение 2010-2013 гг. установил четыре рекордных объема продаж подряд, почти удвоив реализацию машин. Он не только превысил психологическую отметку в 1 млн единиц, но и достиг в 2013 году показателя в 1,22 млн проданных автомобилей. Однако в 2015 году этот рост прервался: объем рынка снизился до 1 031 808 экземпляров (-14,5%).

Затем продажи машин снова начали расти. 2016 год завершился на уровне 1 млн 074 тысяч единиц (включая HCV и BUS), умеренный рост сохранился и в 2017 году. В 2018 году рынок практически не изменился, его объём составил 1 140 349 единиц, а в 2019 году здесь было зафиксировано падение до 1 079 474 шт. (-5,3%).

В 2020 году рынок снова снизился: из-за пандемии продано всего 582 298 автомобилей (-46,1% к предыдущему году). В 2021 году куплено 863 372 автомобилей (+48,3%), а в 2022 - 977 527 (+21,1%).

В мае 2023 года авторынок Индонезии показал рост на 66% после двух месяцев падения. За месяц продано 82 907 автомобилей, а в целом с начала года - 423 097 экземпляров, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

В марочном ретинге по итогам пяти месяцев 2023 года лидером осталась Toyota с 135 473 проданными автомобилями (+10,9%). За нею следует Daihatsu (81 128 шт.; +10,5%) и Honda (63 112 шт.; +17,9%).

Лучшую динамик упродемонстрировали Hyundai (+65,7%) и Hino (+21,2%), худшую - Mitsubishi (-27,5%) и Wuling (-19,3%).

Что касается моделей, то новым лидером модельного рейтинга стала Toyota Avanza, благодаря росту на 35,6% поднявшаяся на 4 позиции вверх. За ней следует Daihatsu Sigra (+56,6%), поднявшаяся на 7 строчек рейтинговой таблицы.

По материалам focus2move