Турецкий автомобильный рынок в мае 2023 года вырос на 68%

С 2010 по 2014 годы турецкий автомобильный рынок пережил немало взлетов и падений. Объём рынка в этот период колебался в диапазоне от минимальных 750 тысяч единиц до максимума в 859 тысяч (в 2011 году). В последующие годы продажи еще подросли: в 2015 году - на 26,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году достигли наивысшей точки за десятилетие - 978 тысяч автомобилей. В 2017 году на авторынке страны начался трехлетний период падения. В 2018 и 2019 гг. эксперты зафиксировали снижение продаж автомобилей на 34,9% и 25,6% соответственно, в результате чего объем рынка упал до 462 тысяч единиц, это самый низкий уровень за последнее десятилетие.

Год пандемии стал серьезным испытанием для многих рынков, но не для турецкого, который, вопреки общему тренду, сумел вырасти на 67,4%, превысив отметку в 700 тысяч единиц и оставался выше этого уровня и в следующие два года. В 2022 году турецкий рынок упал на 6% до 782 283 автомобилей.

Это не стало большой проблемой для рынка, который после пандемии вернулся к нормальному состоянию, превысив уровень в 700 тысяч автомобилей. На данный момент турецкий автомобильный рынок держится неплохо, учитывая глобальную конъюнктуру: цены на машины выросли, главным образом из-за сбоев в глобальных цепочках поставок, вызванных нехваткой сырья для производства микросхем.

Автомобильный рынок Турции в мае 2023 года рос девятый месяц подряд, продажи новых автомобилей достигли 86 862 экземпляров (+67,8%). А в целом с начала года объем рынка составил 339 601 единицу, что на 58,6% больше, чем годом ранее.

Если посмотреть на данные по состоянию на май 2023 года, лидером продаж в стране по-прежнему остался Fiat (59 465 шт.; +115,8%). На втором месте - Renault (36 004 шт.; +10,9%), на третьем - Volkswagen (26 298 шт.; +32,3%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 показали Peugeot (+214,7%) и Fiat (+115,8%). Худшую - Hyundai (+10,4%) и Toyota (-14,7%).

По материалам focus2move