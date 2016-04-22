Китайский авторынок в мае продолжил рост

Китайский автомобильный рынок - крупнейший в мире, в последнее десятилетие он сохранял общий положительный тренд. Начав с объема в 14 млн автомобилей в 2011 году, далее рынок легковых автомобилей в КНР рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 25,6 млн в 2017 году. В последующие два года продажи умеренно падали, и в 2019 году снизились до 22,5 млн единиц.

Пандемия в 2020 году заблокировала мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Тем не менее, китайский рынок выстоял и в пандемию, снизив объем всего на 5,9%, что меньше падения в 2019 году (-7,6%). В 2020 году в стране реализовано 21,2 млн автомобилей.

После пандемии автомобильный рынок Китая начал восстанавливаться: объем реализации вырос на 4% в 2021 году и на 1% - в 2022 году. Несмотря на то, что общий тренд в 2022-м был положительным, в последние 3 месяца эксперты отметили падение. Эта негативная тенденция перешла и в начало 2023 года.

В мае 2023 года авторынок Китая продемонстрировал рост, причем уже второй месяц подряд, после 6-месячного спада. В мае продано 1,46 млн новых автомобилей (+5,7%). А в целом с начала года в стране реализовано 6,5 млн, что на 6,3% меньше, чем годом ранее.

По совокупным данным за период с января по май 2023 года китайский производитель электромобилей BYD впервые стал лидером, реализовано 868 473 автомобилей марки (+78,5%). За ним следует Volkswagen (795 884 шт.; -1,7%), на третьем месте - Toyota (652 182 шт.; -7,3%).

Лучшая динамика отмечена у BYD (+78,5%) и Audi (+14,0%). Худшая - у Honda (-23,0%) и Geely (-8,1%).

Самыми продаваемыми моделями в мае стали BYD Qin PLUS (162 077 шт.; +48,4%) и Tesla Model Y (152 461 шт.; +20,5%).

По материалам focus2move