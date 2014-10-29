Европейский авторынок в мае 2023 года увеличился на 18%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 18,2% и составили 1 млн 121 тыс. 644 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется десятый месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам пяти месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 323 тыс. 630 единиц (+17,4%).

Лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 246 966 машин (+19,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за последние четыре года, однако он все еще гораздо ниже допандемийного уровня продаж. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 149 373 машины (+23,1%). Третий результат показала Франция – 145 536 проданных автомобилей (+14,8%).

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 145 204 машины (+16,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется десятый месяц подряд, что стало самым длительным периодом роста за последние восемь лет. Тем не менее, нынешний показатель продаж все еще на 21% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок в последнем весеннем месяце увеличился на 8,3% и составил 92 025 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам мая составил 72 171 единицу (рост в 2,6 раза).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в мае продал Volkswagen – 118 169 машин (+14,5%). На второе место вышел BMW с показателем 69 499 автомобилей (+28,3%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 68 779 машин (+4,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (65 673 шт., +29,5%) и Renault (62 073 шт., +29,3%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ACEA