Продажи автомобилей в Пакистане падают десять месяцев подряд

Пакистанский автомобильный рынок закрыт для импорта огромными пошлинами, введенными правительством. Он очень зависим от небольшой группы иностранных компаний (как правило, японских), которые много лет назад инвестировали в местное производство. Эти предприятия предлагают устаревшие модели по огромной (для местных доходов) цене, причем у потребителей очень ограниченный выбор автомобилей.

Большинство людей предпочитают приобретать мототехнику вместо личного автомобиля, а сам авторынок очень мал по сравнению с населением, проживающим в стране.

Как бы то ни было, до введения дополнительных пошлин (в 2019 году) пакистанский автомобильный рынок рос. В 2018 году в стране был установлен рекорд - 264 тысячи проданных машин. Но в 2019 году началось падение объемов реализации - из-за роста цен, связанного с повышением налогов. А в 2020 году падение продолжилось, теперь уже из-за пандемии коронавируса, достигнув самого низкого уровня за последние 15 лет. С 2021 года постепенно продажи машин стали восстанавливаться, эксперты спрогнозировали его потеницал - более полумиллиона автомобилей в год.

Негативное влияние на автомобильную отрасль оказало сильнейшее наводнение, которое началось в июне 2022-го. Оно повредило машины, как имевшиеся в личном пользовании, так и выставленные в дилерских центрах на продажу. Вследствие этого рынок новых автомобилей рухнул. Фактически, за последние 6 месяцев года фиксировалось только падение продаж, а объем рынка к концу 2022 года опустился до 231 248 единиц (-4,8%).

Начало 2023 года тоже не принесло оживления на рынке. Поэтому апрель 2023 года стал десятым месяцем падения подряд. За месяц продано всего 4 443 автомобиля (-80,2%). А в целом с начала года реализовано 30 556 экземпляров, что на 66,6% меньше, чем за первых чеыре месяца 2022 года.

В марочном рейтинге лидером стал Suzuki (11 026 шт.; -77,7%), за ним следуют Toyota (9 233 шт.; -62,0%) и Honda (5 382 шт.; -58,9%). Эксперты отмечают, что практически все марки первой десятки демонстрируют отрицательную динамику продаж.

В модельном рейтинге лидирует Suzuki Alto, объем продаж которого снизился на 84,7%. На второй позиции - Toyota Corolla (-73,6%).

По материалам focus2move