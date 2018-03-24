Авторынок Вьетнама в апреле 2023 года упал на 40%

Во Вьетнаме основным средством индивидуальной мобильности являются мотоциклы и мопеды, а не автомобили. Ежегодно продается более 3 млн этих двухколесных транспортных средств, в то время как продажи автомобилей никогда не достигали полумиллиона.

Тем не менее, за последнее десятилетие рынок легковых и легких коммерческих автомобилей резко вырос: с менее чем 100 тысяч в 2010 году до почти 400 тысяч в 2020 году. Динамика рынка замедлилась в 2021 году из-за мер, вызванных пандемией, при этом объём рынка упал всего на 0,4%. Таким образом, рост рынка замедлился, но в целом он пострадал не так сильно, как рынки других стран АСЕАН.

Рождение местного производителя VinFast, полностью сконцентрированного на электромобилях (как четырехколесных, так и двухколесных), стало стимулом для традиционных автопроизводителей, лидирующих на этом рынке (японцев и корейцев). Из других отмеченных экспертами трендов: в стране есть государственные стимулы для рынка электромобилей, они помогут ускорить процесс электрификации, который во Вьетнаме происходит быстрее, чем в остальном регионе АСЕАН.

Прогноз на ближайшие годы позитивный, он обусловлен ожидаемым ростом доходов на душу населения и модернизацией дорожной инфраструктуры. Фактически рынок уже демонстрирует признаки роста: в 2022 году продажи автомобилей увеличились на 21,5% до 465 741 единицы.

Объемы продаж 2023 года пока ушли в "минус". В апреле реализовано 26 957автомобилей (-39,5%), при этом отмечено, что это уже пятый месяц падения. В целом с начала года в стране реализовано 98 802 автомобиля, что на 33% меньше, чем год назад.

В марочном рейтинге лидирует Hyundai (19 328 шт.; -24,6%), далее следуют Toyota (17 813 шт.; -34,8%) и Ford (11 966 шт.; +127,8%), у которого лучшая среди лидеров динамика продаж. Худшую динамику показали Isuzu (-76,2%) и Honda (-58,8%).

В модельном рейтинге бестселлером стал Mitsubishi Xpander, увеличивший продажи на 0,1% и поднявшись на 5 позиций в рейтинге. За ним следует Ford Ranger, поднявшийся на 12 позиций в рейтинговой таблице, его объем продаж вырос на 51,8%.

По материалам focus2move