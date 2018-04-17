Китайский авторынок в апреле показал рост после полугодового спада

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, и за последнее десятилетие он сохранил общий положительный тренд. Начав с 14 млн автомобилей в 2011 году, далее рынок легковых автомобилей в КНР рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 25,6 млн в 2017 году. В последующие 2 года рынок умеренно падал, в результате чего объем продаж в 2019 году составил 22,5 млн штук.

Пандемия в 2020 году заблокировала мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Китайский рынок выстоял, упав всего на 5,9%, что меньше падения в 2019 году (-7,6%). Однако продажи снизились до 21,2 млн единиц.

После пандемии автомобильный рынок Китая начал восстанавливаться: объем реализации вырос на 4% в 2021 году и на 1% в 2022 году. Несмотря на то, что общий тренд в 2022-м был положительным, в последние 3 месяца было падение. Эта негативная тенденция, вероятно, сохранится и в 2023 году.

Китайский автомобильный рынок в апреле нынешнего года пережил бум после 6-месячного спада. За апрель было продано 1,67 млн новых автомобилей - на 71% больше, чем год назад. С начала 2023 года показатель составил 6,08 млн, что на 7,6% меньше, чем за 4 месяца 2022-го.

Как подтверждают приведенные выше цифры, китайская промышленность является одной из наиболее пострадавших от сбоев, вызванных стратегией "Нулевой Covid", которая вынудила миллионы работников к карантину во всех основных промышленых регионах.

За апрель 2023 года китайский производитель электромобилей BYD впервые становится лидером рынка с 667 170 автомобилями (+78,2%). За ним следуют Volkswagen (620 980 шт.; -2,4%) и Toyota (502 995 шт.; -8,9%). Самыми продаваемыми моделями в Китае являются BYD Song (127 406 шт; +28,9%) и Tesla Model Y (121 407 шт.; +14,1%).

По материалам focus2move