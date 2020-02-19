Немецкий авторынок в апреле 2023 года вырос на 13%

Немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе. За последнее десятилетие ситуация на нем неоднократно менялась. С 2010 по 2013 годы его объем оставался в диапазоне 2,6 - 2,8 млн автомобилей. В 2014 году начался четырехлетний восходящий тренд, который приносил рекордные максимумы в течение 3 лет подряд, достигнув 3,51 млн единиц в 2017 году. В период с 2018 по 2019 годы авторынок Германии вырос еще больше, достигнув в 2019 году отметки в 3,6 млн единиц.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и Германия не стала здесь исключением. В результате немецкий авторынок упал на 19% до 3 млн машин.

После пандемии тренд к снижению сохранился: в 2021 году падение составило 10%. В 2022-м эксперты заговорили о некой стабилизации (+1%). Трудности в автомобильной отрасли они объяснили сочетанием целого ряда факторов: это и нарушение глобальной цепочки поставок, вызванное нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление к электромобилям (дорогая альтернатива для потребителей с низким доходом). Все эти факторы продолжают оказывать свое влияние на объемы продаж автомобилей и в 2023 году.

Автомобильный рынок Германии в апреле 2023 года вырос, причем положительный тренд длится третий месяц подряд - после падения на 2,7% в январе. В апреле объем продаж новых машин составил 201 849 единиц (+12,7%). С начала года показатель составил 865 346 автомобилей, что на 7,9% больше, чем за январь - апрель 2022-го.

Лидер марочного рейтинга по итогам 4-х месяцев - Volkswagen (163 429 шт.; +15,2%). За ним следуют Mercedes-Benz (92 219 шт.; +24,5%) и Audi (78 518 шт.; +16,6%). В модельном рейтинге лидирует Volkswagen Golf.

По материалам focus2move