Автомобильный рынок Японии в апреле вырос на четверть

Японский авторынок за последнее десятилетие не показывал впечатляющих результатов. Последний раз какой-то значимый рост был отмечен в 2012 году (+26%), в остальном продажи автомобилей оставались в диапазоне от 5 до 5,5 млн единиц, вплоть до 2019 года, а их пик был достигнут в 2014 году.

В 2020-м в связи с глобальной пандемией вся мировая экономика резко замедлилась, дилерские салоны и производства закрылись, а многие авторынки ушли "в минус". Японский авторынок не стал исключением, упав на 12,5% до 4 млн единиц. При этом ему удалось сохранить свои позиции относительно других рынков.

Однако в следующие два года он так и не сумел оправиться от кризиса. К "ковидным" причинам присоединился ряд других факторов. Во-первых, нехватка сырья заставила японских автопроизводителей повысить цены и время ожидания автомобилей. Еще одна причина, тормозящая развитие рынка, заключается в том, что все больше и больше производителей стали переходить на электромобили, которые в среднем стоят намного дороже, чем дизельные или бензиновые машины. При этом, несмотря на ужасные показатели 2022 года, японский рынок по-прежнему остается одним из крупнейших в мире.

Поскольку 2023 год начинается уверенно, то может стать годом, когда японский рынок, наконец, начнет отходить от ковидного кризиса 2020 года.

Автомобильный рынок Японии в апреле 2023 года показывает рост уже четвертый месяц подряд (+25,6% до 192 788 шт.). С начала года объем рынка составил 960 713 единиц, что на 19,6% больше, чем за 4 месяца 2022-го.

По совокупным данным на апрель 2023 года, Toyota занимает первое место с 506 022 реализованными автомобилями (+29,4%). За ней следуют Nissan (90 002 шт.; -0,9%) и Honda (87 049 шт.; -6,4%). Отметим, что наилучшую динамику продаж демонстрирует Lexus (+142,5%).

По материалам focus2move