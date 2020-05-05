Продажи автомобилей в Европе в апреле 2023 года выросли на 16%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились на 16,1% и составили 964 932 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначный рост фиксируется седьмой месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам четырех месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 201 тыс. 918 единиц (+17,2%).

Лидером по реализации автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 202 947 машин (+12,6%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 132 990 машин (+16,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший показатель продаж за апрель с 2021 года, однако по сравнению с допандемийным 2019 годом он все еще на 17% ниже. Третий результат показала Франция – 132 506 проданных автомобилей (+21,9%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 125 824 машины (+29,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), высокий рост обусловлен, прежде всего, эффектом «низкой базы», а также действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам апреля составил 75 622 единицы (рост в 2,7 раза).

Добавим также, что авторынок Испании в апреле увеличился на 8,2% и составил 74 749 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), темпы роста продаж заметно замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, когда компании по аренде автомобилей обновляли свои парки перед наплывом туристов в пасхальные каникулы.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам февраля составил 69 913 единиц (-11,4%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в апреле продал Volkswagen – 106 787 машин (+30,2%). На второе место вышла Audi с показателем 59 190 автомобилей (+25,8%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 55 407 машин (-3,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (53 438 шт., +41,4%) и Renault (53 164 шт., +35,9%).