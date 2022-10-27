Продажи автомобилей в США в апреле 2023 года увеличились на 10% | АВТОСТАТ

Продажи автомобилей в США в апреле 2023 года увеличились на 10%

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США

Продажи автомобилей в США в апреле 2023 года достигли 1,35 млн, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительный тренд сохраняется 9-й месяц подряд.

С начала года объем рынка составил 4,93 млн единиц, что на 8,3% больше, чем за тот же период 2022-го.

Среди маров по итогам апреля лидирует Ford (633 421 шт.; +9,8%), за ним следует Chevrolet (543 136  шт.; +14,6%), а на третьем месте - Toyota (542 953 шт; -8,2%).

При этом лучшая динамика продаж у Kia (+24,7%), а худшая - у Jeep (-18,2%).

Бестселлером остается Ford F-Series, объем реализации которого увеличился на 24,8%.

По материалам focus2move

Источник: АВТОСТАТ

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