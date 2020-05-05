ТОП-10 мирового рейтинга марок по продажам за 1 квартал 2023 года

По совокупным данным за 1 квартал 2023 года лидирует Toyota, занимающая 11,6% рынка с объемом рынка 1,874 млн единиц (-0,4%). Отрыв от второго места еще больше увеличился.

Toyota лидирует с 2010 года: японцы извлекают выгоду из стратегии сосредоточения в одной марке самой мощной продуктовой линейки в мире. В то время как другие производители собрали различные бренды, стремясь охватить больше сегментов потребителей, Toyota лишь немного диверсифицировала стратегию единой марки, используя Lexus в сегменте премиальных автомобилей и Daihatsu в сегменте небольших недорогих машин.

Volkswagen, занимающий второе место, контролирует долю рынка в 6% с 978 319 проданными автомобилями (-5,7%). На третьей строчке находится Hyundai (894 843 шт.; +10,5%), который обогнал Honda (816 211 шт.; -20%). Nissan занимает пятую позицию с результатом 688 932 машин (-5,7%), обгоняя Kia (686 460 шт.; +3,4%).

BYD поднялся на 12 позиций до 7-го места, реализовав 501 896 автомобилей (+80,8%), в то время как BMW опустилась на одну строчкудо 8-го места (501 121 шт.; -1,5%). За ней следует Chevrolet (486 291 шт; +11%). Mercedes-Benz замыкает ТОП-10 с 468 307 экземплярами (+1,4%).

По материалам focus2move