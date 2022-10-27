Итальянский авторынок растет девятый месяц подряд

Итальянский авторынок начав с 1,8 млн единиц в 2010 году, упал до минимума в 1,29 млн в 2013 году. Далее общий тренд был положительным, а максимум был достигнут в 2018 году - почти 2 млн проданных машин.

В 2019 году объем рынка составил 1,9 млн штук. Из-за пандемии 2020 года рынок существенно пострадал, снизившись до отметки в 1,4 млн единиц. Падение составило 27,1% и ознаменовало дальнейший тренд на последующие годы.

Спрос на итальянском авторынке после COVID-19 был не слишком хорош. В 2021 году были небольшие признаки восстановления (+8,9%), которые сошли на нет уже в следующем году. В 2022 году было продано 1,32 млн автомобилей (-9,6%), что является самым низким показателем за десятилетие. Впрочем, несмотря на общую тенденцию к снижению, рынок рос в последние 5 месяцев года, и, к счастью, тренд сохранился и в 2023 году, который начался положительно.

В апреле 2023 года автомобильный рынок рос уже 9-й месяц подряд. Так, продажи новых автомобилей достигли 125 805 единиц (+29,2%). С начала года было реализовано 552 765 машин (+26,9%).

По маркам за апрель 2023 года наибольшие продажи у Fiat (65 973 шт.; +5,9%), за которым следуют Volkswagen (45 738 шт.; +40,7%) и Toyota (33 731 шт.; +20,3%). Наибольшую динамику продаж демонстрирует Jeep (+51,1%), а самая худшая - у Ford (+2,5%).

По материалам focus2move