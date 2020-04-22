Американский авторынок демонстрирует рост восемь месяцев подряд

После падения в годы экономического кризиса (2008 - 2009 гг.), когда объем американского авторынка сократился с 18 до 10 млн единиц, продажи автомобилей начали постепенное восстановление, чему с 2010 года способствовала довольно позитивная экономическая обстановка.

Начав с 11,5 млн (в 2010 году), авторынок в США рос 6 лет подряд, завершив 2016 год результатом в 17,6 млн проданных легких автомобилей. Затем, c 2017 по 2019 год, рынок снова немного "просел" - до 17 млн единиц.

В 2020 году начало пандемии привело к закрытию многих производителей и дистрибьюторов, что снова повлияло на автомобильный рынок: продажи машин упали на 13,9% до 14,7 млн. После проблем, вызванных пандемией, американский автомобильный рынок в 2021 году начал демонстрировать восстановление: продажи завершились на уровне 15,3 млн, что на 4,3% выше, чем было в пандемийном году. Однако этап восстановления продлился недолго, в 2022 году продажи снова снизились (-8,9%) до 13,65 млн единиц.

На текущее положение на рынке влияет ряд факторов. Нехватка микрочипов и других компонентов в сочетании с резко возросшей стоимостью сырья привела к росту цен на новые автомобили (более чем на 10% за последние 12 месяцев). Кроме того, большинство востребованных моделей находятся в дефиците, а время ожидания за последние пару лет увеличилось втрое. Переход на электромобили делает цены на новые автомобили еще выше, разница между ценой автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания и электромобиля все еще очень значительна.

Однако в марте 2023 года продажи автомобилей в США года достигли 1,33 млн, что на 3,7% больше по сравнению с мартом 2022 года. Положительный тренд держится уже 8 месяцев подряд. Результат первого квартала в целом - 3,58 млн проданных машин (+7,5%).

По совокупным данным 1 квартала 2023 года в марочном рейтинге лидирует Ford (продано 457 481 автомобиль бренда; +11,6%), за ним следуют Chevrolet (397 118 шт.; +15,9%) и Toyota (388 583 шт.; -10,3%).

Лучшая динамика продаж - у Kia (+28,5%) и Hyundai (+21,1%), худшая - у Jeep (-20,6%) и Toyota (-10,3%).

Что касается моделей, то лидером продаж в стране остается Ford F-Series (+21,1%), за ним следует Chevrolet Silverado (+4,9%).

По материалам focus2move