Авторынок Уругвая в марте 2023 года снизился почти на 10%

За последнее десятилетие ситуация на автомобильном рынке Уругвая неоднократно менялась. С 2010 по 2013 год этот рынок сумел вырасти с 39 961 проданных машин до рекордного уровня в 56 113 единиц. В 2014 году тренд изменился, рынок стал падать и постепенно снизился до 45 337 экземпляров (в 2016 году). В 2017 году - вырос на 21,2% до 54 948 автомобилей, но в 2018 и 2019 гг. снова начал падать.

Начало пандемии привело к еще большему падению спроса на легковые автомобили, объемы продаж опустились до самого низкого уровня за десятилетие - 34 540 единиц (-20,3%).

Однако, в 2021 году авторынок в Уругвае начал быстро восстанавливаться: число реализованных автомобилей за год выросло до 49 267 единиц (+42,6%). В 2022 году положительная динамика сохранилась: продано 52 829 автомобилей (+7,2%).

Эксперты отмечают, что на данный момент общая тенденция перехода к электромобилям оказывает на этот рынок незначительное влияние - из-за низкого уровня внедрения BEV в странах Южной Америки (0,45% от общей доли рынка в Южной Америке).

В марте 2023 года уругвайский рынок показал падение - впервые после восьми месяцев постоянного роста. За месяц продано 5 247 новых автомобилей (-9,4%), а в целом с начала года - 12 688 единиц (+1,6%).

Новым лидером марочного рейтинга по итогам за 1 квартал стал Chevrolet (1 599 шт.; -10,2%), за которым следуют Suzuki (1 560 шт.; +29,2%) и Volkswagen (1 394 шт.; -0,6%).

Лучшая динамика продаж - у Citroen (+252,5%) и Peugeot (+99,5%), худшая - у Fiat (-36,1%) и Hyundai (-34,6%).

Самой продаваемой на уругвайском рынке можно назвать Suzuki Celerio (несмотря на падение ее продаж на 10,5%).

По материалам focus2move