Продажи автомобилей в Индонезии в марте сократились на 0,5%

Автомобильный рынок в Индонезии в течение 2010-2013 гг. установил четыре рекордных объема продаж подряд, почти удвоив реализацию машин. Он не только превысил психологическую отметку в 1 млн единиц, но и достиг в 2013 году показателя в 1,22 млн продаж. Однако в 2015 году этот рост прервался: объем продаж снизился до 1 031 808 автомобилей (-14,5%).

Затем авторынок вновь начал расти. 2016 год завершился на уровне 1 074 тысяч (включая HCV и BUS), умеренный рост сохранился и в 2017 году. В 2018 году рынок практически не изменился, его объём составил 1 140 349 единиц, а в 2019 году здесь было зафиксировано падение продаж до 1 079 474 (-5,3%).

В 2020 году рынок снова снизился: из-за пандемии продано всего 582 298 автомобилей (-46,1% к предыдущему году). Продажи за 2021 год составили 863 372 автомобилей (+48,3%), а в 2022 - 977 527 единиц (+21,1%).

В марте 2023 года отмечено первое небольшое падение после девяти месяцев роста: за месяц реализовано 93 673 автомобилей (-0,5%). А в целом с начала года продано 262 126 экземпляров, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

По совокупным данным за 1 квартал 2023 года лидером марочного рейтинга в стране по-прежнему осталась Toyota с результатом 85 777 шт. (+5,8%), за ней следуют Daihatsu (54 341 шт.; +6,9%) и Honda (46 999 шт.; +33,3%).

Лучшая динамика продаж у Mazda (+249,2%) и Hyundai (+80,8%), худшая - у Mitsubishi (-34,8%) и Wuling (-31,5%).

По материалам focus2move