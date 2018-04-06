Авторынок Мексики в марте 2023 года вырос на четверть

Автомобильный рынок Мексики непрерывно рос с 2010 по 2016 годы, продажи увеличились с 803 263 автомобилей (в 2010 году) до рекордно высокого уровня в 1,61 млн экземпляров (в 2016 году). В 2017 году тренд изменился, за следующие 3 года рынок сократился до 1,32 млн (в 2019 году).

В 2020 году пандемия вынудила автопроизводителей и дистрибьюторов закрыться, в результате чего продажи машин упали на 28% до 952 982 автомобилей. После пандемии рынок быстро восстановился (+6% в 2021 году) и превысил отметку в 1 млн единиц. В 2022 году совокупные продажи выросли еще на 7% до 1,09 млн. автомобилей.

В марте 2023 года эксперты зафиксировали на мексиканском авторынке рост на 24,8%, при этом отметим, что он растет уже 11-й месяц подряд. В марте в стране реализовано 118 801 новых автомобилей, а в целом с начала года - 315 126 автомобилей (+24,4%).

В марочном рейтинге с начала года первые два места остаются неизменными: лидирует Nissan (59 187 шт.; +28,7%), на второй позиции - Chevrolet (36 751 шт.; +2,7%). Volkswagen поднялся на 2 места и закрепился на подиуме с 24 874 (+11,4%).

Лушие показатели динамики в ТОП-10 марок у Mazdа (+69,6%) и MG (+47,1%). Худшие - у Ford (+0,3%) и Toyota (-3,6%).

Что касается модельного рейтинга, здесь можно сказать, что новым флагманом рынка по динамике роста становится Nissan Versa: с начала года она поднялась сразу на 4 позиции вверх в рейтинговой таблице и продемонстрировала рост продаж на 84,2%. Высокий рост объемов реализации показал также Nissan NP300 (+65,6%).

По материалам focus2move