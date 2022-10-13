Европейский авторынок в марте 2023 года увеличился на 26%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта увеличились на 26,1% и составили 1 млн 422 тыс. 147 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначный рост фиксируется шестой месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам первых трех месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 235 тыс. 951 единицу (+17,5%).

Лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 287 825 машин (+18,2%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется восьмой месяц подряд, при этом в марте был установлен абсолютный рекорд по реализации электромобилей. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 281 361 машина (+16,6%). Третий результат показала Франция – 182 712 проданных автомобилей (+24,2%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 168 259 машин (+40,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), столь высокий рост обусловлен, прежде всего, эффектом «низкой базы», а также действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в первом весеннем месяце вырос на 66,1% и составил 99 524 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), мартовский результат продаж приблизился к 100-тысячной отметке, что во многом обеспечили компании по аренде автомобилей, которые обновляли свои парки перед наплывом туристов в пасхальные каникулы, однако он все еще порядка на 20% ниже «допандемийного» уровня.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам февраля составил 69 913 единиц (-11,4%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в первом весеннем месяце продал Volkswagen – 137 461 машину (+31,8%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 89 678 автомобилей (+27,1%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 81 675 машин (+25,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (79 371 шт., +31,1%) и Mercedes-Benz (76 955 шт., +17,5%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».