Авторынок Португалии в 1 квартале 2023 года вырос в 1,5 раза

За последнее десятилетие на португальском авторынке было много взлетов и падений. За 2010 - 2012 годы продажи упали более чем на 50%, т.е. с 274 559 до 106 748 единиц. С 2013 по 2017 год рынок изменил тренд, увеличившись более чем вдвое и достигнув 248 039 новых автомобилей. Следующие два года (2018-й и 2019-й) были чуть отрицательными - продажи снизились до 231 492 машин к концу 2019-го.

Начало пандемии в 2020 году привело к падению рынка на 37%, в результате чего он составил 145 417 штук. Но затем 2021 год прошел под знаком небольшого восстановления: продажи достигли 146 706 единиц (+1%), а в 2022 году выросли еще на 6,6% до 156 309 автомобилей.

Авторынок Португалии в марте 2023 года сохранил динамику, набранную за последние месяцы. Рынок рос 9-й месяц подряд. За месяц был реализован 21 461 новый автомобиль (+60,5%). Показатели 1 квартала составили 52 177 машин (+50,1%).

По итогам трех месяцев 2023 года лидером остается Peugeot (6 110 шт.; +36%), за ним следуют Renault (3 848 шт.; +78,4%) и Mercedes-Benz (3 483 шт.; +32,8%). При этом лучший показатель рыночного роста в ТОП-10 у Opel (+127,4%), а худший - у Citroen (+24,1%).

Лучшей моделью португальского авторынка является кроссовер Peugeot 2008.

По материалам focus2move