Турецкий авторынок растет седьмой месяц подряд

С 2010 по 2014 годы турецкий автомобильный рынок пережил немало взлетов и падений. Объём рынка в этот период колебался от минимальных 750 тысяч до максимума в 859 тысяч в 2011 году. В последующие годы продажи еще подросли: в 2015 году - на 26,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году достигли наивысшей точки за десятилетие - 978 тысяч автомобилей. В 2017 году начался трехлетний период падения. В 2018 и 2019 гг. эксперты зафиксировали снижение продаж автомобилей на 34,9% и 25,6% соответственно, в результате чего объем рынка упал до 462 тысяч единиц, это самый низкий уровень за последнее десятилетие.

Год пандемии стал серьезным испытанием для многих рынков, но не для турецкого, который, вопреки общему тренду, сумел вырасти на 67,4%, превысив отметку в 700 тысяч единиц и оставался быше этого уровня и в следующие два года. В 2022 году турецкий рынок упал на 6% до 782 283 автомобилей.

В марте 2023 года продажи машин в стране выросли на 61,7%: за месяц продано 103 929 новых автомобилей. При этом эксперты отметили, что рост авторынка продолжается уже седьмой месяц подряд. А в целом с начала года продан 235 971 автомобиль, что на 55,2% больше, чем за январь-март 2022 года.

Лидером марочного рейтинга в стране остался Fiat (49 704 шт.; +121,6%), на втором месте - Ford (23 001 шт.; +62,2%), на третьем - Renault (19 972 шт.; -3,1%). Лучшую динамику в ТОП-10 продемонстрировали Peugeot (+139%), Fiat (+121,6%) и Skoda (+111%), худшую - Renault (-3,1%).

По материалам focus2move