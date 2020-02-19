Авторынок Филиппин в феврале 2023 года вырос на 25%

За десять лет до пандемии авторынок Филиппин был одним из самых быстрорастущих: продажи машин здесь выросли с чуть более 150 тысяч (в 2010 году) до более 400 тысяч (в 2019 году), а пик пришелся на 2017 год, когда был установлен рекорд - 487 тысяч автомобилей.

В 2020 году пандемия вызвала длительную остановку автомобильных производств и дилерских центров, и рынок рухнул, потеряв 40,8% по сравнению с предыдущим годом. Восстановление было достаточно быстрым: уже в 2021 году объем продаж достиг 300 тысяч автомобилей. Тенденция к росту продолжилась и в 2022 году, когда рынок вырос еще на 7,2% до 398 848 единиц.

Перспективы на будущее позитивны, учитывая, что потенциал рынка близок к 1 миллиону в год. Эксперты прогнозируют, что этот рынок будет одним из самых быстрорастущих в период до 2030 года.

В феврале 2023 года филиппинский рынок показал рост, что фиксируется уже 12-й месяц подряд. За месяц было продано 30 789 новых автомобилей (+25,0%), а в целом с начала года - 60 240 автомобилей (+30,0%).

По совокупным данным на февраль 2023 года лидером марочного рейтинга на этом рынке стала Toyota. Продажи марки выросли на 27,9%. За нею следуют Mitsubishi (+65,0%) и Ford (+54,3%). Продажи китайских производителей растут быстрыми темпами: Geely выросла на 70,5%, а Chery - на 365,5%.

Самой продаваемой моделью стала Toyota Vios (+31,2%), за нею - Toyota Hilux (+17,6)%.

По материалам focus2move