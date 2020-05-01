Авторынок Финляндии в феврале 2023 года сократился на 3%

В течение целого десятилетия финский автомобильный рынок оставался довольно стабильным, кардинальные изменения коснулись его лишь в последние 3 года. Фактически после роста на 14,6% (в 2011 году) объемы продаж автомобилей в стране сохранялись в диапазоне 99 832 автомобилями (в 2013 году) и 116 743 (в 2018 году). Однако, все изменилось в период пандемии.

В марте 2020 года пандемия привела к временной остановке многих экономик. Финский авторынок в 2020 году сократился на 15,3% до 93 103 экземпляров, что стало самым низким показателем за десятилетие.

2021 год ознаменовался небольшим восстановлением, а в 2022 году авторынок вновь потерял 16,2%, совокупные продажи машин в стране составили 80 061 шт.

В феврале 2023 года эксперты в очередной раз зафиксировали здесь падение продаж, которое продолжается уже на протяжении пяти месяцев. За месяц в Финляндии продано 6 024 новых автомобиля (-3,0%), а в целом с начала года объем рынка составил 13 087 единиц (-6,4%).

Лидером марочногорейтинга в стране осталась японская Toyota с результатом 2 348 экземпляров (-17,4%). За нею следуют Volvo (1 266 шт.; -8,6%) и Skoda (1 224 шт.; +12,1%). Лучшие показатели динамики продаж - у Volkswagen (+29,5%) и Mercedes (+20,4%), худшие - у Ford (-44,8%) и Kia (-20,0%).

По материалам focus2move