Авторынок Нидерландов в феврале 2023 года вырос на 23%

За последние 12 лет на автомобильном рынке Нидерландов отмечалось немало различных изменений. В 2011 году продажи машин достигли 578 тысяч экземпляров - рекордный показатель, который за все последующие годы так и не был побит. Затем был 3-летний период падения рынка, который привел к результату в 384 тысячи автомобилей (в 2014 году). В 2015 и 2016 гг. - чередовались рост и падение объемов продаж (+18,1% и -16,2% соответственно). А годы с 2017 по 2019-й характеризовались исключительно ростом, но показатель этого роста с каждым годом становился все меньше.

Когда пандемия коронавируса потрясла мировые рынки, Голландия не стала здесь исключением: ее авторынок в 2020 году упал до самого низкого уровня за десятилетие - 355 тысяч единиц (-19,9%).

Последствия пандемии продолжили сказываться на рынке страны и в последующие 2021-2022 годы: падение рынка продолжилось. В 2022 году было продано 311 429 автомобилей (-3,2%).

Хотя Европа является важным центром производства электромобилей (в частности, Германия), затраты на их выпуск пока не соответствуют готовности потребителей платить за экологически чистый транспорт, средняя стоимость новых электромобилей (BEV) составляет 55 821 евро. Нехватка сырья и повышенные затраты на производство микрочипов также представляют угрозу для голландского рынка легковых автомобилей, которому уже приходится сталкиваться с более высокими ценами и более длительным временем ожидания, что подталкивает потребителей с низким доходом к покупке подержанных автомобилей. Эти факторы продолжат оказывать негативное влияние на авторынок и в 2023 году.

В феврале 2023 года авторынок вырос на 23,1% до 27 995 экземпляров. Рост продаж отмечается здесь второй месяц подряд. В целом с начала года реализовано 60 616 автомобилей, что на 13,2% больше, чем год назад.

По итогам первых двух месяцев года лидер рынка - Volkswagen: реализовано 5 906 автомобилей (+35,6%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 марочного рейтинга демонстрируют Volkswagen (+35,6%) и Skoda (+18,3%). Худший показатель - у BMW (-12,6%).

По материалам focus2move