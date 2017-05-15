Немецкий авторынок в феврале показал слабый рост

Немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе, за последнее десятилетие ситуация на нем неоднократно менялась. С 2010 по 2013 год его объем оставался в диапазоне 2,6 - 2,8 млн. В 2014 году начался четырехлетний восходящий тренд, который приносил рекордные максимумы в течение 3 лет подряд, достигнув 3,51 млн экземпляров в 2017 году. В период с 2018 по 2019 годы авторынок Германии вырос ещё больше, достигнув в 2019 году отметки в 3,6 млн единиц.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и Германия не стала здесь исключением. В результате немецкий авторынок упал на 19% до 3 млн автомобилей.

После пандемии тренд к снижению сохранился: в 2021 году падение составило 10%. В 2022 эксперты заговорили о некой стабилизации (+1%). Трудности в автомобильной отрасли они объяснили сочетанием целого ряда факторов: это и нарушение глобальной цепочки поставок, вызванное нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление к электромобилям (дорогая альтернатива для потребителей с низким доходом). Все эти факторы продолжают оказывать свое влияние на объемы продаж автомобилей и в 2023 году.

В январе 2023 года немецкий авторынок упал на 2,7%, а в феврале вырос на 2,8% (продано 205 143 автомобилей). А в целом с начала года в стране куплено 383 535 машин (+0,2%).

Лидер марочного рейтинга - Volkswagen - сумел реализовать с начала 2023 года больше всего автомобилей (76 595 шт.; +4,2%), за ним следует Mercedes (43 121 шт.; +15,8%), а замыкает тройку лидеров Audi (33 031 шт.; +5,6%).

Лучшую динамику продемонстрировала Tesla, которая поднялась в рейтинге сразу на 7 мест и по итогам двух месяцев 2023 года смогла войти в десятку лидеров. Марка увеличила продажи на 87,8%. Худший показатель по динамике - у Opel (-25,8%) и BMW (-14,4%).

По материалам focus2move