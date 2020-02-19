Продажи автомобилей в США в феврале достигли 1,14 млн единиц

После падения в результате экономического кризиса 2008 года, когда рынок упал с 18 до 10 млн, к 2010 году американский авторынок восстановился, чему способствовал довольно позитивный экономический "ландшафт".

Начав с 11,5 млн в 2010 году, американский автомобильный рынок рос 6 лет подряд, завершив 2016 год с результатом в 17,6 млн экземпляров. С 2017 по 2019 годы он немного просел и в этот период балансировал возле отметки в 17 млн.

Начало пандемии в 2020 году привело к закрытию многих производителей и дистрибьюторов, что вызвало большие проблемы в автомобильной отрасли: к концу года продажи машин в США упали на 13,9% до 14,7 млн единиц.

Но уже в 2021 году эксперты стали омечать здесь признаки восстановления: продажи автомобилей достигли 15,3 млн единиц (+4,3%). Однако это восстановление продлилось недолго: уже в 2022 году рынок снова ушел "в минус" (-8,9%) до объема в 13,65 млн экземпляров.

За этим падением в отрасли стоит сочетание целого ряда факторов: нехватка микрочипов и других компонентов в сочетании с стремительно растущей стоимостью сырья привели к росту цен на новые автомобили (цена, которую фактически оплачивает конечный покупатель) более чем на 10% за последние 12 месяцев. Кроме того, большинство востребованных моделей находятся в дефиците, а время ожидания утроилось с 2020 года. Переход на электромобили еще больше повышает среднюю цену на новые автомобили, поскольку ценовой разрыв между авто с ДВС и электромобилем все еще очень значителен.

В феврале 2023 года в США реализовано 1,14 млн новых автомобилей (+9,1%). Февраль стал седьмым подряд месяцем роста. А в целом с начала года объем проданных машин составил 2,18 млн (+5,9%).

По итогам первых двух месяцев 2023 года лидерство на американском рынке сохраняет Ford (289 480 шт.; +11,8%). За ним следуют Chevrolet (259 848 шт.; +18,5%) и Toyota (245 956 шт.; -6,4%). Лучшую динамику в ТОП-10 продемонстрировали Kia (+34,7%) и Chevrolet (+18,5%). Худшая - отмечена у Jeep (-26,5%) и Nissan (-7,1%).

По материалам focus2move