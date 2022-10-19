Европейский авторынок в феврале 2023 года вырос на 12%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля увеличились на 12,2% и составили 902 775 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначный рост фиксируется второй месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам первых двух месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн 814 тыс. 048 единиц (+11,5%).

Лидером по реализации автомобилей в феврале стала Германия, где было продано 206 210 машин (+2,8%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 130 287 машин (+17,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), двузначный рост фиксируется пятый месяц подряд и обусловлен, в частности, действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Третий результат показала Франция – 126 236 проданных автомобилей (+9,4%). Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 74 441 автомобиль (+26,2%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в последнем зимнем месяце вырос на 19,2% и составил 74 001 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на высокую положительную динамику, нынешний результат продаж все еще на четверть ниже уровня «допандемийного» февраля 2020 года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам февраля составил 56 148 единиц (-43,4%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в последнем зимнем месяце продал Volkswagen – 96 864 машины (+22,6%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 62 067 автомобилей (+14,8%). Третью строчку занял Peugeot, реализовавший 53 527 машин (+6,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (50 851 шт., +21,3%) и Audi (49 456 шт., +19,3%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».