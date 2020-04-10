Автомобильный рынок Японии в феврале вырос на 28%

Японский авторынок за последнее десятилетие не показывал впечатляющих результатов. Последний раз сколько-то значимый рост был отмечен в 2012 году (+26%), в остальном продажи автомобилей оставались в диапазоне от 5 до 5,5 млн единиц, вплоть до 2019 года, а пик продаж был достигнут в 2014 году.

В 2020 году в связи с глобальной пандемией вся мировая экономика резко замедлилась, дилерские салоны и производства закрылись, многие авторынки ушли "в минус". Японский авторынок не стал исключением, упав на 12,5% до 4 млн единиц. При этом ему удалось сохранить свои позиции относительно других рынков.

Однако в следующие два года он так и не сумел оправиться от кризиса. К "ковидным" причинам присоединился ряд других факторов. Во-первых, нехватка сырья заставила японских автопроизводителей повысить цены и время ожидания автомобилей. Еще одна причина, тормозящая развитие рынка, заключается в том, что все больше и больше производителей стали переходить на электромобили, которые в среднем стоят намного дороже, чем дизельные или бензиновые машины. При всем при этом, несмотря на ужасные показатели 2022 года, японский рынок по-прежнему остается одним из крупнейших в мире.

2023 год начался с оптимистичных результатов (отмечен рост) и эксперты полагают, что он может стать годом, когда японский рынок наконец начнет отходить от краха, вызванного пандемией.

После январского роста, февраль 2023 года снова завершился с положительной динамикой: реализация новых автомобилей достигла 235 944 единиц (+27,9%). А в целом с начала года было продано 438 239 экземпляров, что на 19,6% больше, чем в предыдущем году.

Toyota по итогам первых двух месяцев занимает 1 место в марочном рейтинге (234 585 шт.; +35,8%), за нею следуют Nissan (39 916 шт.; -6,5%) и Honda (38 781 шт.; -11,6%). Лучшую динамику среди лидеров первой десятки демонстрируют Lexus (+108,2%) и Suzuki (+40,2%). Худшая - у Mitsubishi (-13,7%) и Honda (-11,6%).

По материалам focus2move