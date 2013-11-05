Автомобильный рынок Таиланда в феврале снова вырос

За последние годы на автомобильном рынке Таиланда происходило немало изменений. Он сумел вырасти с 756 446 автомобилей в 2010 году до 1,44 млн в 2012 году. Однако уже в 2013 году тренд сменился на противоположный, и эта тенденция продолжалась вплоть до 2016 года, когда тайский авторынок достиг своего минимума в 769 623 автомобиля. Следующие годы - 2017 и 2018 - были годами восстановления, когда рынок вырос до 1,04 млн.

В 2019 году - снова падение (-8,8%). А в 2020-м пандемия привела к дальнейшему обвалу продаж: был устанволен самый низкий их уровень за десятилетие - 737 244 автомобиля.

В 2021 году автомобильный рынок Таиланда оставался относительно стабильным, упав всего на 0,3%. Наконец, в 2022 году появились признаки восстановления: объёмы продаж выросли на 10,8% до 628 423 автомобилей.

Динамика, набранная в 2022 году, сохранилась и в 2023-м: первые месяцы характеризуются положительными результатами. Февраль стал 13-ым подряд месяцем роста (продано 64 520 новых автомобилей; +8,6%). А в целом с начала года реализовано 125 728 экземпляров, что на 6,2% больше, чем год назад.

Лидером марочного рейтинга осталась Toyota (56 231 шт.; +8,6%). За нею следуют Honda (16 872 шт.; -10,8%), Ford (9 447 шт.; +46%) и Mitsubishi (8 615 шт.;-11,1%). Лучшую динамику в ТОП-10 показали Ford (+46%) и Mercedes-Benz (+31,8%). Худшую - Suzuki (-35,4%) и Nissan (-30,4%).

По материалам focus2move