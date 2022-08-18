Авторынок Бразилии в феврале показал небольшое падение

За последнее десятилетие на бразильском автомобильном рынке были как взлеты, так и падения. Начиная с 2010 года, авторынок в стране рос два года подряд и сумел достичь рекордного показателя в 3,6 млн автомобилей в 2012 году. С 2013 года эксперты зафиксировали здесь негативный тренд, который продержался четыре года. В результате объемы продаж машин сократились на 25,6% до 2 млн (в 2016 году). Но затем, с 2017 по 2019 год, реализация автомобилей сумела вырасти до 2,7 млн экземпляров.

В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в стране. Спрос на потребительские товары снизился, а продажи легковых автомобилей упали ниже отметки в 2 млн - впервые за десятилетие.

В 2021 году, хотя экономика продемонстрировала восстановление (ВВП +5,0%), этот положительный тренд все же был еще слабым. В 2022 году замедлились и темпы инфляции (на 0,9%), но спрос на автомобили все равно оставался слабым.

Прогнозы на 2023 год остаются не слишком позитивными - из-за постоянного повышения цен, которое идет параллельно с принятием новых требований к безопасности транспортных средств и переходом на электромобили. При этом общая тенденция в первый месяц 2023 года оставалась позитивной, закрепляя положительную динамику, наблюдавшуюся и в последние месяцы 2022 года.

В феврале 2023 года автомобильный рынок Бразилии упал после семи месяцев "плюсовой" динамики: в последний месяц зимы реализовано 119 775 новых автмобилей (-0,3%). А в целом с начала года продано 250 235 единиц, что на 5,7% больше, чем год назад.

По итогам продаж за первые два месяца 2023 года в марочном рейтинге на авторынке страны лидирует Fiat с результатом 55 195 проданных автомобилей (+11,0%). Далее следуют Chevrolet (41 271 шт.; +35,2%) и Volkswagen (36 323 шт.; +47,8%).

Лучшую динамику в ТОП-10 продемонстрировали Volkswagen (+47,8%) и Chevrolet (+35,2%), худшую - Jeep (-24,9%) и Hyundai (-22,0%).

По материалам focus2move