Итальянский авторынок в феврале 2023 года вырос на 18%

За последнее десятилетие на итальянском авторынке было немало взлетов и падений. Начав с объема 1,8 млн проданных автомобилей в 2010 году, затем он три года подряд падал, достигнув минимума в 1,29 млн в 2013 году. С 2014 года продажи стали расти, и в 2018 году авторынок страны достиг своего максимума, когда было реализовано почти 2 млн автомобилей.

В 2019 году в Италии был зафиксирован объём продаж в 1,9 млн автомобилей, а в 2020 году этот рынок сильно пострадал от пандемии: продажи автомобилей упали до отметки в 1,4 млн автомобилей. Причем это падение продолжалось и в последующие два года.

В 2021 году небольшие признаки восстановления все-таки были отмечены экспертами (+8,9%), но в 2022-ом они исчезли. Фактически в 2022 году было продано 1,32 млн автомобилей (-9,6%), что стало самым низким показателем за десятилетие. Однако, если рассматривать положение на итальянском авторынке в 2022 году более детально и глубоко, здесь стоит отметить, что "минус" был по итогам всего года в целом, но в последние пять месяцев он понемногу рос, и потом эта наметившаяся положительная тенденция перешла и на начало 2023 года.

Февраль стал седьмым месяцем с положительной динамикой в отношении предыдущего года. Продажи за месяц достигли 130 365 автомобилей (+17,6%). В целом с начала 2023 года продано 258 666 единиц, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году.

В марочном рейтинге первых двух месяцев года лидирует Fiat: продано 33 235 автомобилей бренда (+3,6%). За ним следуют Volkswagen (22 384 шт.; +48%) и Toyota (17 847 шт.; +32,5%). Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировали Volkswagen (+48%) и Jeep (+39,1%), худшая отмечена у Ford (-17,4%) и Peugeot (-14,0%).

По материалам focus2move